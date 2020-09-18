Налоговики считают срок на ответ по ТКС по-своему. Дать им почитать свой же приказ?

Налоговики не хотят при отправлении требования через ТКС ждать 6 дней на отправку квитанции, и начинают считать срок на ответ с момента отправления. Это повсеместно так, или местное творчество?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Оператор ТКС нам любезно начинает считать срок ответа на требования ИФНС с момента подтверждения получения, на который даёт 6 дней без санкций с их стороны в виде блокировки счета. А теперь собственно вопрос: Никто из Вас не находил правового обоснования этой щедрости? Одна из наших ИФНС кидает требования по ВНП и не готова ещё 6 дней эти ждать дополнительно к стандартному сроку ответа, считает со дня отправки. UPD. Интересует мнение коллег по этому вопросу в свете вступления в силу Приказа ФНС России от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@, регламентирующего ЭДО с налоговой».

Вот что пишут в комментариях:

«При отправке требования через ТКС день получения требования — это день направления налогоплательщиком налоговой инспекции квитанции о приеме требования в электронном виде (п.п.12, 13 Порядка, утв. Приказом ФНС от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@, п. 11 Порядка, утв. Приказом ФНС от 15.04.2015 № ММВ-7-2/149@)».

Однако, эти приказы уже не действуют. Об этом и пишут далее:

«Все эти приказы утратили силу с 30.08.20. Теперь электронный документооборот с налоговой регламентируется Приказом от 16.07.20 # ЕД-7-2/448».

К беседе подключился налоговый юрист:

«По правилам НК РФ документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования (п. 3 ст. 93 НК РФ). Датой направления участником электронного взаимодействия Документа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается дата, зафиксированная в подтверждении даты отправки электронного документа (п. 9 Приказа). А Квитанцию о приеме электронного документа получатель направляет отправителю по телекоммуникационным каналам связи в течение 6 рабочих дней со дня отправки Документа в электронной форме отправителем (абз. 2 п. 16 Приказа ФНС). Вчитайтесь в нормы НК РФ и Приказа».

Автор отвечает:

«Я тоже так его трактую. Но к своему удивлению вчера ИФНС пыталась разубедить нас в этом, вот и уточняю мнение коллег. Пока, к счастью наша дискуссия с ними устно и мирно состоялась, но каждый остался при своём мнении...».

Главное, чтобы такое мнение ИФНС не стало повсеместным. А то ведь ЦА жалобами забросают.