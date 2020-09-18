Ищут бухгалтера, которому можно доверить сердце. Психолога или кардиолога?

Забавная вакансия, как раз для пятницы. Хотят бухгалтера, «которому можно доверить сердце». Видимо, человек хотел показать, насколько высока должна быть степень доверия к специалисту.
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
В комментариях люди отреагировали по-разному:
«Очень оригинальный ход для найти спутника жизни:-)».
И:
«Влюбить хотите? И получить бесплатного буха? Хитро:-)».
И еще:
«Это предложение руки, сердца и кошелька? Интим не предлагать?:-)».
Кто-то просили рассказать подробнее о вакансии, кто-то просто шутят, выясняя, кого конкретно хотят — психолога или кардиолога.
А кто-то пишут так:
«Нормальное желание. Правильное. В странах Европы бухгалтер — он же пастор и духовник. Пишите».
Или:
«Можно доверять мне и сердцем и душой! Но дорого».
Кстати говоря, почему именно сердце? Почему не душу? Или, на худой конец, ключ от квартиры, где деньги лежат?
А вообще, есть еще такое утверждение:
Всем хороших выходных!