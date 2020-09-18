При расчете пособий теперь надо учитывать районные коэффициенты, сравнивая зарплату с МРОТ

Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 № 1401 внесены изменения в Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Эти изменения связаны с тем, что в законодательство были внесены поправки, касающиеся уточнения порядка исчисления пособий в районах и местностях, где применяются коэффициенты к зарплате. Федеральный закон от 08.06.2020 № 175-ФЗ установил, что при расчете пособий нужно сравнивать зарплату не просто с МРОТ, а с МРОТ, увеличенным на районные коэффициенты.

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