Люди просят добавить в ТК норму о хороших отношениях в коллективе. У вас на работе тоже есть агрессивные хамы?

Нередко в трудовых коллективах встречаются коллеги, которые ведут себя недоброжелательно по отношению к другим сотрудникам.

На сайте РОИ опубликована инициатива, призванная побороть это явление.

Автор петиции предлагает внести поправки в Трудовой кодекс, добавить туда статью о здоровой психологической атмосфере в коллективе.

Доброжелательное, уважительное отношение к коллегам, запрет сплетен, обсуждений, двусмысленных замечаний запрет завуалированных и явных проявлений антипатий, запрет пассивной агрессии должны быть прописаны в ТК, считает автор инициативы.

Это обеспечит установление в коллективе деловых и товарищеских взаимоотношений, предупреждение конфликтов, отмечает активный гражданин.

А какова психологическая обстановка в ваших трудовых коллективах? Встречаются ли среди коллег люди, из-за которых возникают мысли о подобных поправках в ТК?

Приглашаем вас принять участие в опросе.