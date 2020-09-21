Правительство внесло в Госдуму закон о повышении ставки НДПИ в 3,5 раза

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает повышение НДПИ на все твердые полезные ископаемые, за исключением угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья.

Документ предполагает введение «рентного коэффициента» 3,5 к ставке налога на добычу калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, природных солей и чистого хлористого натрия, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды.

Проект был подготовлен фактически секретно, о нем стало известно только 16 сентября.

Нововведение в первую очередь скажется на производителях удобрений — «Фосагро», «Еврохиме», «Уралкалии», а также металлургических компаниях — «Норникеле», НЛМК, «Русале» и др. Бизнес уже выступил резко против этого проекта, но Минфину очень нужны деньги. Глава министерства Антон Силуанов сообщил о том, что планируется получить 56 млрд рублей в год от такого повышения НДПИ.