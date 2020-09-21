Минфин планирует получить 200 млрд рублей от корректировки НДД. Проект уже в Госдуме

В Госдуму внесен правительственный законопроект по корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, а также об отмене ряда льгот по налогу на добычу полезных ископаемых.

Минфин выдвинул инициативу о необходимости корректировки НДД в июле, напоминает ТАСС. По оценке министерства, бюджет за год недополучил от нефтяников более 200 млрд рублей.

С 2019 года под НДД подпадают месторождения с высокой долей выработанности и определенным географическим положением. Сейчас Минфин предлагает ухудшить условия НДД для всех групп месторождений, запретив уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%).

Кроме того, для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) предлагается вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 годах ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.

Минфин ожидает, что принятие поправок позволит за три года дополнительно привлечь в бюджет примерно 200 млрд рублей. Однако представители нефтяной отрасли утверждают, что изменение условий НДД крайне негативно отразится на инвестициях в отрасль и в результате приведет к бюджетным потерям.