Затраты родителей на частные детские сады предлагают компенсировать

Депутат Госдумы Федоров предлагает компенсировать россиянам затраты на платные детские садики, если они не получили место в бюджетном.

Он сослался на Конституцию, в которой прописаны гарантии на бесплатное и общедоступное дошкольное образование.

«В целях реализации конституционного права детей на получение дошкольного образования прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребёнком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений», — говорится в тексте обращения.

На «Клерке» в июне писали про инициативу от депутата Власова выплачивать родителям компенсацию, если они отказываются от места в детском саду.

По материалам «RT».