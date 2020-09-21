Люди жалуются на сниженную заплату из-за коронавируса, которую им так и не повысили

Россияне пожаловались на сниженные из-за карантина зарплаты, которые они получают до сих пор.

Об этом сообщает «ТАСС», со ссылкой на опрос от сервиса «Работа.ру». Опрошены были 3900 респондентов, в возрасте от 18 лет. Проводили опрос в сентябре.

Вот какие результаты. Из тех, у кого зарплату снизили:

81% опрошенных сказали, что по-прежнему получают зарплату по сниженной ставке;

18% сообщили, что зарплату вернули к значениям до карантина;

1% сообщил, что у них зарплата стала выше.

При этом зарплату снизили во время режима ограничений более, чем половине опрошенных (58%). У 39% опрошенных зарплата осталась такой же, а у 3% — повысилась. При этом лишь 10% респондентов отметили, что работодатель обещал им компенсировать издержки от снижения зарплаты в будущем.