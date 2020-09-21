Реновацию хотят распространить на всю страну с правом местных властей сносить любое жилье

Местным властям хотят разрешить изымать и сносить любое жилье, не только аварийное в целях «комплексного развития территорий».

В Госдуму внесли соответствующие поправки в Жилищный, Земельный и Градостроительный кодексы, законопроект № 1023225-7.

В документе предлагается дать местным властям полномочия составлять адресные программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». Так, Жилищный кодекс предлагается дополнить ст. 48.2, согласно которой решение о включении в такую программу может быть принято с одобрения двух третей собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы разрешается одной третью голосов. Порядок учета голосов должны определить местные власти.

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При переселении необходимо будет предоставить равнозначное по количеству комнат и и площади жилье в том же населенном пункте либо районе (если населенный пункт имеет внутригородское деление). Либо денежную компенсацию.

При этом, в документе отсутствует упоминание реновации, хотя, как пишет «Коммерсантъ», поправки очень сильно ее напоминают. Как указывает издание, явно многое взято из московского опыта по реновации.

Как пишут авторы инициативы в пояснительной записке:

«В качестве критериев определения границ территории комплексного развития законопроектом предусматривается, что земельные участки, занятые аварийным или иным жильем, подлежащим сносу, реконструкции, промышленной зоной, должны занимать не менее 50% территории, в отношении которой принимается решение о ее комплексном развитии. При этом в случае принятия решения о комплексном развитии территории в отношении промышленных зон, в границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома».

Сам проект закона прикреплен во вложении.