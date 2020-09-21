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Реновацию хотят распространить на всю страну с правом местных властей сносить любое жилье

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Местным властям хотят разрешить изымать и сносить любое жилье, не только аварийное в целях «комплексного развития территорий».

В Госдуму внесли соответствующие поправки в Жилищный, Земельный и Градостроительный кодексы, законопроект № 1023225-7.

В документе предлагается дать местным властям полномочия составлять адресные программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». Так, Жилищный кодекс предлагается дополнить ст. 48.2, согласно которой решение о включении в такую программу может быть принято с одобрения двух третей собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы разрешается одной третью голосов. Порядок учета голосов должны определить местные власти.

При переселении необходимо будет предоставить равнозначное по количеству комнат и и площади жилье в том же населенном пункте либо районе (если населенный пункт имеет внутригородское деление). Либо денежную компенсацию.

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При этом, в документе отсутствует упоминание реновации, хотя, как пишет «Коммерсантъ», поправки очень сильно ее напоминают. Как указывает издание, явно многое взято из московского опыта по реновации.

Как пишут авторы инициативы в пояснительной записке:

«В качестве критериев определения границ территории комплексного развития законопроектом предусматривается, что земельные участки, занятые аварийным или иным жильем, подлежащим сносу, реконструкции, промышленной зоной, должны занимать не менее 50% территории, в отношении которой принимается решение о ее комплексном развитии. При этом в случае принятия решения о комплексном развитии территории в отношении промышленных зон, в границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома».

Сам проект закона прикреплен во вложении.

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