Эксперты понизили прогноз по инфляции в России до 4,2-4,4%

Эксперты Высшей школы экономики понизили прогноз по инфляции в России на конец года до 4,2-4,4% — в отличие от 4,4-4,6%, которые ожидались в июне. Ожидается, что в сентябре — декабре восстановление потребительского спроса продолжится, что и приведет к ускорению инфляции.

«На продуктовую составляющую будут оказывать воздействие настроения граждан в условиях возможной второй волны коронавируса, а также эффект низкой базы прошлого года. Непродовольственные товары продолжат дорожать за счет осуществления отложенных покупок, а также снижения курса рубля», — отмечают экономисты.

Как сообщает ТАСС, динамика стоимости услуг в случае отсутствия новых карантинных ограничений станет более умеренной по мере завершения курортного сезона и в дальнейшем ускорится лишь в декабре.

А вот согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России на конец года составит 3,8%.