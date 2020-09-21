Скоро поменяют перечень доходов, учитываемых для назначения пособия на детей до 7 лет

Минтруд приступил к разработке проекта Постановления Правительства, который корректирует перечень доходов, учитываемых при определении критерия нуждаемости на пособие для детей от 3 до 7 лет.

Из существующего перечня исключат ежемесячную денежную выплату, ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и ежемесячные выплаты нетрудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом с детства первой группы.

Ранее в адрес Михаила Мишустина был направлен депутатский запрос от Алексея Чепы («СР»).

К депутаты обратились родители детей-инвалидов с жалобой на многочисленные отказы им в ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет.

Напомним, ранее мы рассказывали, с какими проблемами сталкиваются родители при оформлении этого пособия.