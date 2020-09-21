В Госдуме проект о реновации и сносе любого жилья назвали отвратительным

Законопроект, предусматривающий возможность проведения реновации жилья во всех регионах РФ, противоречит нормам Гражданского кодекса, у него нет четкого финансового обоснования, заявила глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская (фракция «Справедливая Россия»).

«Резко негативное отношение. Лучшее, что могут сделать авторы, — это его отозвать с той же высокой скоростью, с которой они в седьмом часу вечера этот проект внесли», — цитирует Хованскую ТАСС. Она назвала документ «отвратительным».

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«Справедливая Россия» вносила свой проект закона о проведении реновации, он был поддержан большинством регионов на слушаниях. «Потом нам правительство написало, что на это нужны деньги. А здесь не нужны? Законопроект внесен без заключения правительства», — отметила Хованская, уточнив, что, согласно финансово-экономическому обоснованию, внесенный 18 сентября проект не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.

«То, что они ссылаются на московский опыт — ничего подобного. В московском законе ко второму чтению было написано, что нельзя переселять людей из коммунальных квартир в другие, надо давать хоть маленькую, но отдельную квартиру. Здесь этого нет, здесь будет из коммуналки в коммуналку», — констатировала Хованская. Кроме того, по ее словам, нет механизма «предварительного равноценного возмещения». «Сразу договор мены и изъятие. И пошли вон, граждане, — продолжила она. — Забыли нормы Гражданского кодекса о том, что возмещение должно быть предварительным».

В Госдуму внесли законопроект с поправками в Жилищный, Земельный и Градостроительный кодексы, дающие право местным властям изымать и сносить любое жилье, не только аварийное в целях «комплексного развития территорий».