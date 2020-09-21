Отказ в ликвидации компании из-за несданной СЗВ-СТАЖ

Не совсем обычный отказ в регистрации при ликвидации ООО. С отсылкой на ПФР и на пункт 2 статьи 11 закона № 27-ФЗ.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Третий раз приходит отказ с ИФНС 46 (в ответ на ликвидацию ООО). Сперва написали что у ООО не исполнены обязательства по налогам и сборам (что было неправдой) — мы снова написали заявление и приложили к заявлению акт сверки с налоговой по нулям. Теперь прислали текст, который я совершенно не могу расшифровать) туплю нещадно, сказывается отпуск... Помогите, граждане, понять — что они от меня хотят ? О каком документе идет речь?»

Вот так выглядит текст отказа:

«Согласно пп. „г“ п. 1 ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ „О государственной регистрации юридических лиц“, при государственной регистрации юридического лица, в связи с его ликвидацией, в регистрирующий орган представляется документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 — 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ „Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования“ (далее — Федеральный закон „Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования“) и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона „О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений“. Между тем, согласно представленным сведениям ГУ — Отделение ПФР по Москве и Московской области организацией не исполнены требования предусмотренные подпунктами 1 — 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федеральный закон „Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования“».

Вот что пишут в комментариях:

«Говорят, что персонифицированная отчетность не вся сдана. ПФР прислал им такую информацию. П.2 ст.11 это СЗВ-СТАЖ».

Кто-то рассказывают, что с подобной причиной разбирались:

«Тоже не могла ликвидироваться по этим же причинам. В итоге лично ножками ходила в ПФР, писала грозное письмо, что повешу на них всех собак по оплате услуг за очередной тур ликвидации. Затребовала на месте справку об отсутствии претензий к нам в отношении какой-либо отчётности в ПФР. Справку отправила в налоговую. Ликвидировали. При этом ПФР уверял меня, что ничего в налоговую не посылал, не предоставлял сведений о несданной отчётности».

И еще:

«У нас такая же ситуация, попросили сдать сзв-стаж за 2020 год, ещё оказались долги по СЗВ-М за прошлые годы, которые у них почему то не расшифровались, а все было сдано во время».

Кто-то немного на эмоциях:

«Причем налоговая пачками исключает организации из ЕГРЮЛ, и ничего им для этого не надо! Ни СЗВ-М, ни СЗВ-СТАЖ, ни СЗВ-ТД. Просто исключили и досвидания. А как люди хотят пойти честным прямым путём ликвидации, начинаются препоны и палки в колёса. Значит, кому то не выгодно, чтобы люди сами ликвидировали ооо, надо чтобы психанули и бросили?».

Правда, при таком исключении при долгах перед бюджетом (а они будут) будут последствия для директора и участников.

А вот что еще советуют:

«Это ПФР отчет за год хочет. Я всем при ликвидации рассылаю. СЗВ-М на всякий за текующий месяц и следующий и СЗВ-СТАЖ за период с 1 января по завтра. Если отправляю сегодня. Хотя вот с ликвидатором у меня есть непонятки. Но как мне в ПФР же обьяснили, если ликвидатор — это он же учредитель и он же гендиректор в прошлом, то по нему и СЗВ-М сдаем в обычном порядке и СЗВ-СТАЖ, вот как я сдаю. А если это другое лицо, нанятое со стороны (и как я поняла, ИП) то СЗВ-М перестаем сдавать как гендир „ушел“ и пришел ликвидатор. Видимо если ликвидатор — ФЛ со стороны, то по нему тоже все подаем, как по работнику».