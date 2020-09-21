Государство повышает акцизы на табак, а не на алкоголь, потому что борется с курением и поддерживает виноделие

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, почему ведомство планирует повышать акцизы на сигареты, а не на алкоголь.

Об этом он говорил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Это наш долгосрочный такой тренд, мы поддерживаем развитие виноградарства и виноделия внутри Российской Федерации, даем отрицательные акцизы на виноград для того, чтобы стимулировать развитие этих отраслей в России. Поэтому в этой связи индексировать на них параллельно ставки акциза было бы не совсем корректно», — сказал Сазанов, отвечая на вопрос, почему предлагается резко повысить акцизы на табак, а не на алкоголь.

Борьба с курением является политикой государства.

«В части табака уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака, и соответственно здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации», — продолжил замминистра.

Сазанов отметил, что Минфин осознает риски возможного роста объема нелегального рынка табака в связи с планируемыми изменениями ставок.

«Поэтому совместно с Минсельхозом будем прорабатывать перечень мероприятий по борьбе с нелегальным рынком табака», — добавил он.

Табачный бизнгес, кстати, просил Минфин не повышать акцизы на 20%, предлагая свой вариант.

По материалам «РИА Новости».