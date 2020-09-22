Порядок исчисления транспортного налога для уничтоженных авто хотят поменять

В НК планируют прописать новый порядок налогообложения уничтоженных транспортных средств.

Предусмотрено прекращение исчисления транспортного налога в отношении таких транспортных средств не с момента снятия транспортного средства с учета, а с 1-го числа месяца, в котором транспортное средство было уничтожено.

Такая норма заложена в законопроекте № 1022670-7.

Основание для неначисления налога — заявление налогоплательщика в ИФНС.

С этим заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения. Причем физлица могут представить заявление через МФЦ.

Если к заявлению не были приложены документы, налоговики сами их запрашивают у компетентных органов.

Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения. Если налоговики вынуждены делать запросы, то срок продлевается еще на 30 дней.

Форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения утвердить ФНС.