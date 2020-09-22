ЕНВД осталось ровно 100 дней. Что выбрать вместо него? Приглашаем на бесплатный вебинар

ЕНВД прекратит свое действие ровно через 100 дней, 31 декабря в 12 ночи. Как же бизнес будет жить после этого?
Приглашаем принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре «Что выбрать вместо ЕНВД». Вебинар состоится 25 сентября, с 15 00 до 17 00.
На примерах детально разберем, что выбрать:
- УСН (упрощенка);
- ПСН (патент);
- НПД (режим самозанятого);
- вариант с налоговыми каникулами.
Спикер — Людмила Ганичева, Член Российского союза аудиторов, руководитель компании «Стандарты аудита».
Обязательно записывайтесь! Будет очень интересно, ждем всех!