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ЕНВД осталось ровно 100 дней. Что выбрать вместо него? Приглашаем на бесплатный вебинар

ЕНВД прекратит свое действие ровно через 100 дней, 31 декабря в 12 ночи. Как же бизнес будет жить после этого?

Приглашаем принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре «Что выбрать вместо ЕНВД». Вебинар состоится 25 сентября, с 15 00 до 17 00.

На примерах детально разберем, что выбрать:

  • УСН (упрощенка);
  • ПСН (патент);
  • НПД (режим самозанятого);
  • вариант с налоговыми каникулами.

Спикер — Людмила Ганичева, Член Российского союза аудиторов, руководитель компании «Стандарты аудита».

Обязательно записывайтесь! Будет очень интересно, ждем всех!

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