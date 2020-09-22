План по восстановлению экономики хотят рассмотреть завтра. А доходы россиян восстановятся постепенно

23 сентября правительство планирует рассмотреть план по восстановлению экономики. Предусмотренные в нем меры исполнены наполовину.

Об этом заявил глава Минэкономразвития Решетников на заседании комитета СФ по экономической политике.

«Завтра на правительстве мы утвердим [нацплан]. По крайней мере, есть установка рассмотреть общенациональный план восстановления экономики. Но это, по большому счету, тот план, который уже больше чем наполовину реализован», — сказал Решетников.

Он отметил, что проект нацплана восстановления экономики был подготовлен еще в июне текущего года.

«Там детальная была проработка, был представлен президенту. И по поручению руководства правительства мы его реализовываем даже без утверждения. Сказали, что есть, что все правильно. Мы его сверстали, и мы по нему двигались», — пояснил министр.

Он сказал, что МЭР вместе с правительством работает над проектом другого документа — единым планом достижения национальных целей.

Также министр упомянул, что восстановление реальных доходов населения будет постепенным.

По материалам «ТАСС».