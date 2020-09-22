Нужно сокращать бюдежтные расходы, а не повышать налоги, считает Греф

Глава Сбербанка считает, что повышение налогов сводит на нет конкурентные преимущества, которыми обладает Россия.

Об этом он рассказал в интервью на канале «Россия-24», отвечая на вопрос о повышении НДФЛ на проценты по депозитам.

«Я считаю, что последняя мера, на которую нужно идти государству, это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки», — сказал Греф.

Также он считает, что нужно сокращать бюджетные расходы, а не повышать налоги.

«И мне не кажется, что идея об обложении депозитов была удачной», — добавил Греф.

Долю вкладчиков Сбербанка, которых может коснуться новый налог, Греф оценил в 1–2%.

По материалам «РБК».