ФНС опубликовала пояснения о применении кадастровой стоимости нового объекта недвижимости

ФНС на своем сайте опубликовала разъяснения о применении для налогообложения кадастровой стоимости объекта недвижимости, рассчитанной после вступления в силу очередной кадастровой оценки

До 11 августа 2020 года предусматривалось, что после утверждения результатов очередного тура государственной кадастровой оценки бюджетное учреждение субъекта РФ определяет кадастровую стоимость объектов недвижимости, которые не вошли в этот тур. Например, если они были образованы после начала проведения такой оценки.

По общему правилу, для целей налогообложения применяются сведения о кадастровой стоимости объекта, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, со дня вступления в силу акта об утверждении результатов государственной кадастровой оценки. Исключение составляют случаи, предусмотренные ст. 18 Федерального закона «О государственной кадастровой оценке».

Если кадастровая стоимость объекта актуализируется после вступления в силу результатов новой кадастровой оценки, дата начала ее применения совпадает с датой вступления в силу акта об утверждении результатов кадастровой оценки, на основании которого определено ее новое значение. При этом необходимо учитывать общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости о дате начала применения такой кадастровой стоимости.

Указанные разъяснения содержатся в письме Минфина России и доведены по системе налоговых органов.