Внутренний документ ФНС по работе с разрывами по НДС. Не пропустите!

Налоговые органы все жестче контролируют НДС, требования о сдаче уточненок из-за якобы сомнительных контрагентов сыпятся на бизнес пачками. Программа АСК НДС-2 позволяет выявлять разрывы в цепочках контрагентов и расхождения в полученных и выставленных счетах-фактурах.

О том, как действует ФНС при выявлении нарушений в сданных декларациях по НДС можно узнать из их внутреннего регламента. Этим документом дсп с «Клерком» поделился один из наших читателей. Правда, отсутствует один лист, но это не делает документ менее интересным.