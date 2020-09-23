Правительство будет защищать брак, семью и детей. Но брак — только между мужчиной и женщиной

Президент внес в Госдуму проект Федерального конституционного закона о правительстве, где, среди прочего, сказано о защите института брака, как союза мужчины и женщины.

В новом законе предлагается прописать новую норму, относящую к полномочиям правительства в области защиты семьи и детства меры, «направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, защиту института брака как союза мужчины и женщины».

Кроме того, в законопроекте фиксируется приоритет семейного воспитания детей. Так, расширяется норма о полномочиях правительства, который «содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечивая приоритет семейного воспитания детей».

Также в законопроекте к полномочиям правительства в области науки, образования и культуры отнесены разработка и осуществление мер «по поддержке изучения и развития русского языка», чего нет в ныне действующем законе.

Законопроект № 1024645-7