Олег Тиньков поделился планами, чем он займется после продажи банка

Основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал, чем он хочет заняться после продажи Яндексу «Тинькофф-банка».
Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на интервью бизнесмена Reuters.
«Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать "Яндексу" строить самую большую и самую эффективную частную компании в России», — сказал предприниматель.
По его словам, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке. И настало время заниматься чем-то новым, в частности, созданием благотворительного фонда по борьбе с лейкемией.
Вчера стало известно, что «Яндекс» и компания TCS Group ведут переговоры о покупке банка.