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Олег Тиньков поделился планами, чем он займется после продажи банка

Основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал, чем он хочет заняться после продажи Яндексу «Тинькофф-банка».

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на интервью бизнесмена Reuters.

«Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать "Яндексу" строить самую большую и самую эффективную частную компании в России», — сказал предприниматель.

По его словам, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке. И настало время заниматься чем-то новым, в частности, созданием благотворительного фонда по борьбе с лейкемией.

Вчера стало известно, что «Яндекс» и компания TCS Group ведут переговоры о покупке банка.

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