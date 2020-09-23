Олег Тиньков поделился планами, чем он займется после продажи банка

sabre Это сейчас так.А статья о том, что нужно будет сдавать стати... Статистическую отчетность обяжут сдавать только в электронно...

Кошки Рyлят Напомните мне, а с каких пор Хасис оказался в Сбербанке?Как-... У Сбербанка появится СберЗвук

Над.К Этот вот странный текст вы к чему написали? Нотариусы и адво... Статистическую отчетность обяжут сдавать только в электронно...

понаехавший Тут Пусть вся отчетность и юрлиц и ИП сдается через госуслуги. Ч... Статистическую отчетность обяжут сдавать только в электронно...

sabre Даже если вы прекратите деятельность в качестве ИП, это не п... Статистическую отчетность обяжут сдавать только в электронно...

sabre Как же не нужна, если без неё не сдать отчетность? Статистическую отчетность обяжут сдавать только в электронно...