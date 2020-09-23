Директора вызывают в инспекцию из-за нулевой декларации по НДС. Отписаться или идти?

Налоговики решили вызвать к себе директора компании из-за сданной нулевой декларации по НДС. А реализаций действительно не было, все по нулям. Стоит идти?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Налоговая прислала уведомление, вызывает директора на ковер, в связи со сдачей за 2 кв. нулевой НДС. Сдана во время. Реализаций реально не было. В уведомлении ссылка на ст. 31, п1, ПП 4. И если не придет, то могут привлечь к ответственности по ст 19.4, п. 1 КоАП. Как вы думаете, это нормально? Стоит реагировать, может просто отписаться?».

Вот что советуют в комментариях:

«Позвоните туда. Чаще всего попросят письмо с пояснениями и этим ограничатся. У них таких очень много, письма счастья программа формирует».

Еще совет:

«Отвечаете: гендир в отпуске, деятельность не велась, карантин и все такое».

Потом советуют проверить ЕГРЮЛ, дабы отметку о недостоверности не влепили.

Вот еще совет:

«Либо звоните о причине вызова — все вопросы к инспектору. Либо идете в ИФНС — она это любит, как подтверждение реального руководителя».

Еще советуют, как минимум, отписку им отправить.

А вот как быть, если налоговики не отстают? Если директор пришел на формальный, казалось бы, вызов, а на него давят? Об этом, а также о налоговых проверках, методах налогового контроля, тактиках и приемах налоговиков вы узнаете на специальном курсе от Центра обучения «Клерка», «Налоговые проверки. Тактика защиты».

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Спикер — Иван Кузнецов, один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант. Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения».

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