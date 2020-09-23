Мишустин предложил публично обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в размере 15%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил публично обсудить, с каких именно видов доходов, превышающих 5 млн рублей в год, будет взиматься НДФЛ в размере 15%.

Законопроект о повышении с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц, превышающие 5 млн рублей в год, был внесен кабмином в Госдуму.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручал определить также виды доходов, к которым применяется повышенная налоговая ставка, напомнил Мишустин

«Здесь нельзя чисто механически применять нормы действующего закона к новому налогу, важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие — исключить. Считаю, что этот вопрос должен обсуждаться публично, поэтому прошу Минфин вместе с парламентом и регионами дополнительно обсудить эти вопросы, чтобы определить базу для налога по 15-процентной ставке», — цитирует главу правительства ТАСС.

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По мнению Мишустина, такой подход соответствует принципу социальной справедливости и социальной ответственности людей, получающие доходы выше среднего. «Это и есть главная идея законопроекта», — сказал премьер.

В целом он отметил, что в законопроекте удалось «предусмотреть максимально необременительный для людей механизм — не надо будет бегать и собирать справки, если они получают доходы не из одного источника, всю эту работу проведет налоговая служба и по итогам года направит им уведомление о необходимости уплаты такого налога». Мишустин также отметил, что часть средств за следующий год поступит в бюджет только в 2022 году.

«Но деньги на лечение детей с редкими заболеваниями должны быть уже в 2021 году, и мы зарезервировали их в проекте бюджета», — заметил глава кабмина.