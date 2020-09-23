Электронную трудовую книжку включат в перечень документов для оформления детских пособий

Для оформления ряда детских пособий вместо трудовой книжки можно будет предоставить сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном трудовым законодательством порядке, то есть данные из электронной трудовой книжки.

Соответствующие изменения в Приказ МЗСР от 23 декабря 2009 г. № 1012н опубликованы Минтрудом на федеральном портале.

Речь идет о следующих пособиях:

Пособие по беременности и родам

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности

Единовременное пособие при рождении ребенка

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву