Электронную трудовую книжку включат в перечень документов для оформления детских пособий

Для оформления ряда детских пособий вместо трудовой книжки можно будет предоставить сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном трудовым законодательством порядке, то есть данные из электронной трудовой книжки.
Соответствующие изменения в Приказ МЗСР от 23 декабря 2009 г. № 1012н опубликованы Минтрудом на федеральном портале.
Речь идет о следующих пособиях:
- Пособие по беременности и родам
- Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности
- Единовременное пособие при рождении ребенка
- Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
- Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву