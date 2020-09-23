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Электронную трудовую книжку включат в перечень документов для оформления детских пособий

Для оформления ряда детских пособий вместо трудовой книжки можно будет предоставить сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном трудовым законодательством порядке, то есть данные из электронной трудовой книжки.

Соответствующие изменения в Приказ МЗСР от 23 декабря 2009 г. № 1012н опубликованы Минтрудом на федеральном портале.

Речь идет о следующих пособиях:

  • Пособие по беременности и родам
  • Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности
  • Единовременное пособие при рождении ребенка
  • Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
  • Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
  • Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
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