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Зарплаты ниже МРОТ неконституционны. Так считает Путин

Президент Владимир Путин, выступая сегодня перед сенаторами, заявил, что платить людям ниже прожиточного минимума недопустимо, это противоречит Конституции.

«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, причем Основного закона страны, это просто недопустимо», — сказал Путин.

Он считает, что введение льготной ставки страховых взносов в 15% на зарплату, превышающую МРОТ должно простимулировать бизнес поднимать уровень оплаты труда своих сотрудников.

Путин заявил, что важнейшей задачей страны, особенно в условиях вызванного пандемией кризиса, является борьба с бедностью. В качестве инструментов по борьбе с ней он перечислил повышенные пособия по безработице, выплаты для семей с детьми, а также упомянул социальный контракт, который начнет действовать со следующего года.

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