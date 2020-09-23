Компания успешно оспорила отказ в выплате ковидных субсидий, хотя пострадавший ОКВЭД не был основным

Компании отказали в выплате ковидных субсидий, поскольку ее основной код по ОКВЭД по состоянию на март не подходил для списка пострадавших. Но она сумела оспорить в суде отказ налоговиков.

«Это первое и пока единственное дело, в рамках которого налогоплательщик обжаловал отказ в предоставлении мер поддержки, предоставленных бизнесу в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»,— сообщает партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

О подробностях дела сообщает «Коммерсант»: «ООО „Таможенно Транспортный Терминал“ добилось признания незаконным отказа налоговиков предоставить компании субсидию. Проблема была в том, что ее основной код ОКВЭД не входит в перечень пострадавших отраслей. Однако компании удалось доказать в суде, что по факту она работает в области общепита, попадающей под условия субсидий».

«Коды ОКВЭД — это очень растяжимое понятие. Да, они нужны для классификации, налогового регулирования и формирования нормативной базы, но ставить ОКВЭД „во главу угла“, тем более, при распределении мер поддержки, совершенно неправильно», — комментирует новость заместитель председателя Партии Роста, эксклюзивный представитель и импортёр элитного чая «МЛЕСНА» в Россию Сергей Демин.

Политик отметил, что прецедент, случившийся в арбитражном суде по делу ООО «Таможенно Транспортный Терминал» в очередной раз и уже наглядно показывает нам, что работают по основному ОКВЭД не все предприятия.

«Бизнес — это та деятельность, которая во многом зависит и от изменений рыночной конъюнктуры и от творческих порывов и идей его собственников, — говорит Демин.

— Предприятие можно зарегистрировать как управляющую компанию, а затем переключиться на сферу общественного питания, которая входит в перечень дополнительных ОКВЭД. А по логике властей при таком подходе помощь предприятию уже не нужна, оно же не пострадало? Систему пора в корне пересматривать, не забывая о том, что помощь бизнесу требуется и сегодня и завтра, до тех пор, пока кризис не отступит, и мы не выйдем из первобытной „нефтезависимой“ эпохи».

Сергей Демин считает, что определять слабых по ОКВЭД — метод, не приносящий должного эффекта и описанный судебный прецедент это прекрасно подтверждает.