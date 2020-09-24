Утверждены правила возврата билетов на спектакли, концерты, выставки и экскурсии

Правительство утвердило Правила и условия возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок, документ опубликован на сайте Кабмина.

Правила теперь будут едины для всех, в то время как раньше конкретные условия устанавливали сами организации, проводившие мероприятия.

Новые правила возврата зависят от причин, по которым зритель решил отказаться от посещения мероприятия. Если это произошло из-за его болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, то он вправе вернуть полную стоимость билета даже при обращении в день проведения мероприятия. Не позднее этой даты необходимо подать заявление о возврате в организацию или билетному оператору. К заявлению необходимо приложить билет, копию электронного чека (если билет электронный), копию паспорта и подтверждающие документы (копию больничного листа; копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство). Если у зрителя нет возможности предоставить копию больничного или свидетельства в срок, то на это отводится ещё две недели. Все остальные документы должны быть направлены вовремя. Их можно подавать лично, отправлять почтой или через интернет.

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В проекте постановления, который был опубликован в августе, не было указано про копии больничных листов, что вызывало недоумение, подробности в материале При возврате театрального билета из-за болезни надо будет отдавать театру больничный лист

Способ возврата денег определяет сама организация. В возврате могут отказать, если зритель подал заявление позже установленного срока либо не предоставил подтверждающих документов.

Другие правила действуют при отказе зрителя по причинам, не связанным с его болезнью или смертью родственника. В этом случае заявление и комплект документов (билет, чек, копия паспорта) должны быть предоставлены не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия, иначе деньги не вернут. Процент возврата регулируется законом о культуре и зависит от количества дней, оставшихся до мероприятия. Так, зритель может получить обратно 100% цены билета, сданного не позднее чем за 10 дней, 50% – не позднее чем за 5 дней, 30% – не позднее чем за 3 дня. При этом билеты, приобретённые в рамках акций и специальных программ, могут не принимать.