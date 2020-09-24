Регулирование криптовалют предлагают ужесточить

Минфин разработал поправки, которые призваны ужесточить регулирование криптовалют в России.

Поправки касаются изменений в УК, УПК, КоАП, НК и 115-ФЗ (закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, ПОД/ФТ).

При этом, предлагается признать цифровую валюту имуществом в целях введения налогообложения.

«Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», — утверждают в Минфине.

Также предлагается для обменников ввести обязанность сообщать об операциях с криптовалютой российскими пользователями. Отслеживать планируют по банковским реквизитам и IP-адресам.

В ведомстве также считают необходимым обязать граждан сообщать в налоговые органы о своих криптокошельках, обороте средств и остатке, в случае, если сумма поступлений цифровой валюты за календарный год превышает 100 тыс. руб.

Недекларирование кошелька, если через него за год прошло больше 1 млн руб., становится уголовно наказуемым деянием и может быть наказано принудительными работами или даже лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, законопроект предлагает признать совершение преступлений с использованием криптовалюты обстоятельством, отягчающим наказание.

По материалам «РБК».