В каком случае можно не платить транспортный налог по спецтранспорту

ФНС в письме № БС-4-21/14602@ от 09.09.2020 г. пояснила, что относится к спецтранспорту в целях расчета транспортного налога.

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 358 НК объектами налогообложения по транспортному налогу не являются тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции.

Информация о типе (виде автомобиля), включая специальные автомашины, указывается в паспорте транспортного средства и не может произвольно определяться владельцем транспортного средства. Код этого типа (вида) передается в налоговые органы из ГИБДД вместе с другими сведениями.

Таким образом, в том случае если документировано подтверждённый тип используемой при сельскохозяйственных работах автомашины не относится к специальным, то положения подпункта 5 пункта 2 статьи 358 Кодекса на него не распространяются. Т.е. такой транспорт облагается транспортным налогом.