Незамкнутый круг и фирменная галочка: ребрендинг Сбербанка

Это раньше Сбер был только банком, теперь это помощник человека по жизни — для решения всех насущных задач, а для новой роли в жизни человека нужен новый бренд. Им становится Сбер.

Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Бренд Сбер претерпел существенную эволюцию. Представленный сегодня зонтичный бренд экосистемы ранее был успешно применен в таких сервисах, как СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд.

Таким образом, теперь почти все услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка, объединились под единым узнаваемым зонтичным брендом — Сбер.

Логотип нового бренда отражает определенную преемственность предыдущему фирменному стилю.

Два основных элемента (незамкнутый круг и фирменная галочка) воплощают идею новых возможностей: галочка символизирует и локатор — процесс поиска и создания нового, и часы — экономию времени и наполнение его содержанием.

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Процесс разработки нового бренда и фирменного стиля длился несколько лет.

Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет.

Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все цифровые и электронные каналы и интернет сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут так же заменяться на новые по мере необходимости.

Значительных затрат на имиджевую рекламу не планируется. Из существенных дополнительных инвестиций — только замена крышных конструкций на ключевых офисах в крупных городах. Ориентировочно допрасходы, помимо обычной деятельности на внедрение нового бренда оцениваются в сумму