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Решение о продлении льготной ипотеки будут принимать после 1 ноября

Решение о продлении программы льготной ипотеки по ставке 6,5% будет приниматься после 1 ноября.

Об этом рассказал вице-премьер Хуснуллин.

"До 1 ноября подведем информацию, соберем, что у нас получилось, какие это дало эффекты, и после этого примем, как мы дальше будем и на каких условиях работать по этой программе", - сказал Хуснуллин на конференции "Итоги пандемии. Курс на эффективный девелопмент".

Кстати говоря, одной из причин повышения цен на новостройки называют повышенный спрос, который, в свою очередь, вызвала льготная ипотека.

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