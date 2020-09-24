Решение о продлении льготной ипотеки будут принимать после 1 ноября

Решение о продлении программы льготной ипотеки по ставке 6,5% будет приниматься после 1 ноября.
Об этом рассказал вице-премьер Хуснуллин.
"До 1 ноября подведем информацию, соберем, что у нас получилось, какие это дало эффекты, и после этого примем, как мы дальше будем и на каких условиях работать по этой программе", - сказал Хуснуллин на конференции "Итоги пандемии. Курс на эффективный девелопмент".
Кстати говоря, одной из причин повышения цен на новостройки называют повышенный спрос, который, в свою очередь, вызвала льготная ипотека.