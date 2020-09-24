Путин назвал рост безработицы до 6,4% тревожным сигналом. И сказал, что в других странах еще хуже

Президент во время встречи с избранными главами регионов сказал, что ситуация с безработицей в России лучше, чем в других странах. Но рост на 1,7% является тревожным сигналом.

«В целом по стране... у нас перед началом всей этой истории с эпидемией уровень безработицы был 4,7%, а сейчас 6,4%. Это последние данные, то есть рост на 1,7%. В целом, это гораздо лучше, чем во многих других развитых экономиках, это совершенно очевидно, но все-таки это такой сигнал тревожный, который говорит нам о том, что мы должны таргетировать эту проблему, уделить ей максимальное внимание», — сказал Путин.

Президент призвал губернаторов работать с людьми и бизнесом, помогать на местах, используя все предложенные правительством инструменты поддержки. Он также посоветовал главам регионов формулировать и свои предложения на региональном уровне, чтобы люди могли искать новые места работы и приобретать новые профессии.

«Я вас прошу внимательным образом лично заниматься этим вопросом — всех руководителей субъектов Федерации, а не только тех, с которыми мы сейчас проводим встречу после избрания», — обратился президент к главам субъектов.

По материалам «ТАСС».