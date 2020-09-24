Акции Сбера резко упали на фоне их презентации. На неё обрушился шквал критики

Акции Сбербанка упали после сегодняшней презентации о смене логотипа и образовании целой экосистемы.

Вот как это падение выглядит на графике:

А вот как на презентацию отреагировали в соцсетях:

«Мы строили собственную ИТ-платформу, меняли процессы нашей работы, меняли лидеров наших команд, чтобы из банка превратиться в полноценную технологическую компанию, и мы сделали это вместе с вами и ради вас», — заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Как пишет «Фонтанка.ру», держался он в кадре в стиле Стива Джобса. В презентации Сбер старательно подражал Apple, но не оставляло ощущение, что это все же осталось на уровне пародии.

«Разумеется, экс-главе Минэкономразвития и руководителю крупнейшего госбанка, акции которого только что были выкуплены государством у самого себя больше чем за 2 триллиона рублей, действительно нет никакого смысла реально бояться конкуренции с частными предпринимателями. Но, кажется, что особенно гордиться этим нет смысла, и посыл в данном случае иметь нужно иной», — пишет издание.

Кстати говоря, Греф не боится конкуренции от объединения Яндекса и TCS Group, которая владеет Тинькофф-банком