Дежурства сотрудников до сих пор регулируются документом времен СССР

Сотрудница отделения ПФР по г. Москве обратилась в Роструд с просьбой разъяснить правомерность действий своего работодателя.

Суть дела заключается в следующем:

В ПФР каждое утро измеряют температуру сотрудников, когда они приходят на работу. Все данные фиксируются и заносятся в журнал. Но кому поручить такую работу? В ПФР решили поочередно назначать кого-то из сотрудников дежурным. Этот человек приходит на работу на час раньше, стоит на проходной и заносит данные в журнал. Потом вечером данный сотрудник уходит с работы на час раньше.

Одна из сотрудниц делать такую работу отказывается, так как считает это небезопасным, ведь мимо нее будет проходить толпа людей.

Разбирая эту ситуацию, Роструд отметил, что такой вид привлечения к работе как дежурство, ТК РФ не предусмотрен. Поэтому возникающие в данной сфере отношения подлежат урегулированию иными нормами трудового права, в частности, постановлением Секретариата ВЦСПС от 2 апреля 1954 № 233 «О дежурствах на предприятиях и в учреждениях».

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В соответствии с частью первой статьи 423 ТК впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории РФ, в соответствие с ТК РФ законы и иные правовые акты РФ, а также законодательные и иные нормативные правовые акты СССР применяются постольку, поскольку они не противоречат ТК РФ.

Указанное постановление Секретариата ВЦСПС не противоречит ТК РФ в виду отсутствия в кодексе норм, регулирующих дежурство как таковое. В этой части постановление дополняет кодекс, восполняя имеющийся в нём пробел.

Отметим, в этом документе говорится, что дежурство могут назначать не более 1 раза в месяц. При этом продолжительность дня должна быть нормальной — если, например человек дежурит в течение часа после работы, то утром он должен прийти на час позже.