Как применять ККТ, если физическое лицо приобретает товар в кредит

Нужно ли применять ККТ, если физическое лицо приобретает товар у продавца в кредит? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

ККТ в этой ситуации применять нужно. Положениями статьи 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54 ФЗ определен термин расчеты, под которым понимается, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг.

При этом в целях 54-ФЗ под предоставлением кредита (займа) для оплаты товаров, работ или услуг следует понимать предоставление организацией (индивидуальным предпринимателем) покупателю (клиенту) отсрочки или рассрочки по оплате за товары, работы или услуги.

Учитывая изложенное, предоставление кредита (займа) следует рассматривать как изменение срока выполнения обязательства по предоставлению денежных средств в рамках осуществления расчетов (например, по договору купли-продажи), а именно: передача денежных средств покупателем (клиентом) продавцу позднее получения товара, а не в момент такой передачи, либо как изменение порядка оплаты, при котором последняя производится не в полной сумме расчета, а по частям.

Соответственно погашением кредита (займов) является исполнение обязательства по оплате покупателем (клиентом) полученных ранее товаров, работ или услуг в рамках осуществляемых расчетов.