Сбербанк отправляет 50% сотрудников на удаленку

В Сбербанке принято решение о переводе половины всех сотрудников на удаленку. Из-за увеличения количества заболевших в Москве.
«В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы», — сказали в пресс-службе.
Ранее Сбербанк объявлял, что с 1 сентября в дистанционном формате работали 30% сотрудников.
«Не все сотрудники смогут выполнять свою работу дистанционно. Те, кто продолжит работать в офисах, по-прежнему будут обеспечиваться на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля», — отметили в пресс-службе банка.
В столице мэр призвал всех работодателей отправить на удаленку как можно больше сотрудников.
По материалам «Интерфакс».