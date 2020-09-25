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Что хочет вам сказать ваша финансовая отчетность? Приглашаем на онлайн-курс

Наверное, всякий бизнес сталкивался с ситуацией, когда, вроде, и продажи есть, и работа ведется, простоя нет, и руководство чуть ли на работе не ночует семь дней в неделю. А все равно ощущение, что денег нет, или не хватает.

В чем могла бы быть проблема? Плохо стараются сотрудники, хотя и зарплаты, и премии, все получают? Или что-то не так в руководстве компании?

Проблема может быть в неправильном, или вообще отсутствующем управленческом учете. Нет финансового анализа, нет четкого планирования, в том числе с учетом стрессовых ситуаций, есть просто мартышкин труд.

И с этим нужно что-то делать, что-то менять.

Приглашаем вас на специальный курс от Центра обучения «Клерка»: «Управленческий учет: учим вас понимать финансовую отчетность».

Программа будет следующая:

  • Зачем нужен анализ финансовой отчетности?
  • Анализ отчета о прибылях и убытках.
  • Анализ баланса.
  • Анализ отчета о движении денежных средств.
  • Красные флаги. Ваши финансовые отчеты пытаются вам что-то сказать?
  • Практическая часть.

Спикер — Юлия Богдан, экономист, юрист, бизнес-консультант.

Начать учиться вы можете в любой момент, все происходит онлайн. Никто вас торопить не будет, вы сами организуете свой процесс обучения.

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