Что хочет вам сказать ваша финансовая отчетность? Приглашаем на онлайн-курс

Наверное, всякий бизнес сталкивался с ситуацией, когда, вроде, и продажи есть, и работа ведется, простоя нет, и руководство чуть ли на работе не ночует семь дней в неделю. А все равно ощущение, что денег нет, или не хватает.
В чем могла бы быть проблема? Плохо стараются сотрудники, хотя и зарплаты, и премии, все получают? Или что-то не так в руководстве компании?
Проблема может быть в неправильном, или вообще отсутствующем управленческом учете. Нет финансового анализа, нет четкого планирования, в том числе с учетом стрессовых ситуаций, есть просто мартышкин труд.
И с этим нужно что-то делать, что-то менять.
Приглашаем вас на специальный курс от Центра обучения «Клерка»: «Управленческий учет: учим вас понимать финансовую отчетность».
Программа будет следующая:
- Зачем нужен анализ финансовой отчетности?
- Анализ отчета о прибылях и убытках.
- Анализ баланса.
- Анализ отчета о движении денежных средств.
- Красные флаги. Ваши финансовые отчеты пытаются вам что-то сказать?
- Практическая часть.
Спикер — Юлия Богдан, экономист, юрист, бизнес-консультант.
Начать учиться вы можете в любой момент, все происходит онлайн. Никто вас торопить не будет, вы сами организуете свой процесс обучения.