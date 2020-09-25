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Новый расчет для прожиточного минимума от Минтруда. Мнение эксперта

Минтруд предложил новый расчет для определения размера прожиточного минимума. Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по стране и на ближайшие пять лет зафиксировать ее на уровне 44,2%.

Об этом вчера писали на «Клерке».

Мнение по инициативе от председателя регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадима Ковригина:

«Напрямую эти меры никак не могут повлиять на повышение уровня жизни работающих и пенсионеров. Медианная зарплата — весьма неоднозначный показатель. Часть зарплат, например, может быть значительно ниже даже черты бедности. Кроме того, реальный среднедушевой доход (в пересчете на товары и услуги, которые получатель дохода может приобрести) в разных регионах может сильно отличаться, а привязка прожиточного минимума к медианному доходу это учитывать не будет. Если мы хотим решить проблему бедности, то это следует делать не путем изменения порядка расчетов прожиточного минимума, а созданием условий для развития экономики, бизнеса, роста иностранных и отечественных инвестиций. В большинстве стран прожиточный минимум привязан к сумме расходов, которые должен нести человек для поддержания биологических функций организма и обеспечения жизни на приличествующем уровне. То есть это сумма необходимых расходов на еду, одежду, транспортные услуги — т.н. обязательные расходы потребителя. Почему бы нам не рассчитывать прожиточный минимум также?».

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