Бухгалтер должен обладать знаниями по охране труда

За разъяснениями на портал «Онлайнинспекция.рф» обратилась бухгалтер, которую заставляют раз в 3 года проходить аттестацию (экзамен) по охране труда и оказанию первой медпомощи на производстве.

Ей дали для ознакомления список из более 50 вопросов, в том числе:

какие нормативы выдачи мыла;

какие межсменные интервалы при работе на улице в холодное время;

оказание первой помощи при ударе током.

В случае непрохождения данной аттестации бухгалтеру грозят отстранением от работы.

«Это вообще законно?», — интересуется женщина.

Да, ответил Роструд.

Необходимо проходить проверку знаний требований охраны труда. Однако до проведения экзамена работодатель должен организовать соответствующее обучение.

Работодатель вправе отстранить от работы работника, не прошедшего обучение и проверку знаний требований охраны труда на основании статьи 76 ТК.

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций утвержден Постановление Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 № 1/29.

В этом документе сказано, что руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года.