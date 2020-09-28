Четыре нюанса, которые надо знать, чтобы не стать должниками по транспортному налогу

В связи с многочисленными обращениями граждан, связанными с начислением транспортного налога, УФНС по Ленинградской области обращает внимание на следующее:
1) Дата заключения договора купли-продажи транспортного средства не является датой снятия с учета транспортного средства с прежнего собственника.
Основание: абз. 1 статьи 357 НК и пункта 2 «Правил государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД», утвержденных Постановлением Правительства от 21.12.2019 № 1764 (ПДД)
2) Заключение договора купли-продажи транспортного средства не является основанием для прекращения начисления транспортного налога.
Основание — пункт 57 ПДД и статьи 357 НК.
3) Основанием прекращения начисления транспортного налога является дата снятия транспортного средства с учета с прежнего собственника.
Основание — пункт 57 и абз.2 пункта 61 ПДД, пункт 3 статьи 362 НК.
4) Сведения о регистрационных действиях поступают в налоговые органы в течение 10 календарных дней со дня соответствующей регистрации.
Основание — пункт 4 статьи 85 НК.