В столице с мая оштрафовано более 85 человек за несоблюдение масочного режима. Общая сумма штрафов — свыше 425 млн руб.

В Москве каждый день штрафуют около 1 тысячи человек за несоблюдение масочного режима. Всего оштрафовано более 85 тысяч человек.

Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов, пишут «ТАСС».

«С начала сентября увеличился пассажиропоток, — сказал он в понедельник в эфире телеканала „Россия-24“. — Ежедневно контролеры ГКУ „Организатор перевозок“ штрафуют более тысячи пассажиров за нарушение масочного режима».

Ранее он заявлял, что ежедневно контролеры проводят сотни рейдов, в течение недели проверки охватывают 100% станций метро.

Штраф за нарушение масочного режима — 5000 рублей. Сообщают, что всего оштрафовано более 85 тысяч человек.

Общая сумма выписанных с мая штрафов превысила 425 млн рублей.