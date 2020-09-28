Сбербанк открыл в столице первый «офис нового поколения»

В столице на Цветном бульваре открылся первый офис «Сбера», который называют «офисом нового поколения».

Об этом пишут «РБК».

В компании сообщили, что в новом офисе будет применяться биометрия, с помощью которой обслуживание возможно без предоставления паспорта. Также в офисе установлены банкоматы, снять деньги с которых можно по карте, с помощью смартфона и бесконтактно, с помощью голосового помощника или по системе распознавания лиц. В «Сбере» утверждают, что эта технология применена в банкоматах впервые в мире.

Также в новом офисе можно отправить и получить посылку, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать смарт-дисплей SberPortal, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и «СберМаркет», купить билеты в кино и на концерты, сообщили в компании.

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