На увеличение пособий для детей до 7 лет потребуется 95 млрд. рублей

Планируется, что размер пособия на детей с 3 до 7 лет в 2021 году будет увеличен в 2 раза — с половину прожиточного минимума (ПМ) до одного ПМ.

О необходимости увеличить пособие недавно заявил Президент Владимир Путин.

Соответственно, на эти цели потребуется больше бюджетных денег. В Минтруде уже подсчитали — почти 95 млрд рублей потребуется на изменение сумм выплат для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

Напомним, также скоро поменяется перечень доходов, учитываемых для назначения пособия на детей до 7 лет. Из существующего перечня исключат ежемесячную денежную выплату, ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и ежемесячные выплаты нетрудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом с детства первой группы.