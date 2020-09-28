Песков сказал, что рубль обязательно укрепится. Правда, не сказал, когда именно

Пресс-секретарь Кремля, на вопрос журналистов о слабом курсе рубля, ответил, что тот обязательно укрепится. Правда, не сказал, когда именно.

«Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но совсем недавнее и давнее прошлое нам показывают, что эта волатильность двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело — в какие сроки это произойдет», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать ослабление курса российской валюты на бирже.

Песков добавил, что «это рыночная волатильность, и нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля».

Сегодня доллар на бирже с утра торговался по цене в 79 рублей. А евро — выше 91 рубля.

По материалам «ТАСС».