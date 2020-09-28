Курсы валют на завтра: доллар 78, 67 руб., евро 91,48 руб. Оба выросли почти на 2 рубля

Никаких чудес, стандартная нынче ситуация - налоговики нашли...
А если бы сумма была не 6 тыс., а 6 млн.? Стали бы спорить? ...
Вы читать умеете? То тыкаете мне половиной фразы, то мои сло...
Вы предлагаете не реагировать на требования ФНС, что ли? Оба...
И где вероятность то? Чем больше, тем больше это прямая зави...
неужели у Вас всё это выслушивают? включая вероятности?мои п...
Разница в том, что вы реагируете на предложения, просто пото...
это Вы ещё Администраций не видели. всех уровней. Вот где &q...
И раньше, всегда так было. Титов ни одной инициативы хорошей...
Так сейчас многие минимально все понимают - знают, что без О...
Так о том и речь идет. Как Вы можете предсказать, что Вам з...
Дичь какая- то написана в статье. Любые выплаты работнику пр...
Предложить то могут много чего- иногда предлагают пересчитат...
А вот я согласна на все сто! Любой предприниматель должен хо...
Пандемия, несомненно, этому проникновению поспособствует. Се...
И именно при наличии у вас "опыта прохождения не одной ...
Некоторые помнят когда еще налоговых толком не было и сидели...
А это разве не есть оценка рисков??? Если вы сомневаетесь в ...
Еще есть одна история. Покупали флюс в СПб, у контрагента 2 ...
Чудес не бывает, а вот так бывает. Щито поделать десу.
полагаю, не все так просто было- "просто" продали,...
Кроме данных систем , которые указана выше, есть еще одна пр...
т.е. у какай-то "Тесла" в течении года был рост в ...
Мне тоже нравится такая система. Противиться ей это как прот...
Ну разберутся, наверное, как-то, со временем )
А можно собрать петицию против этой сделки ))) Мы тоже очень...
Там сделка была чиста и прозрачна, аки слеза младенца. Сам ф...
Скорее всего подтверждение телефона будет на месте
Вопросы:Если у меня несколько карт в разных банках, как эта ...
Вы же хотели посчитать вероятность - не попасть на допрос, т...
Вот это штрафы в столице, до 5 миллионов 😶
Примерно так, да )) И схемы на одной бумажке со множеством с...
Одного ЕНВД, как известно, не бывает. И что в таком случае д...
А где именно этот вопрос был? Я не увидела, что речь идет ис...
:))) у меня есть клиент, из тех, кто с гор спустился. Как го...
конечно не понравился. Закон то против их деятельности напра...