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Курсы валют на завтра: доллар 78, 67 руб., евро 91,48 руб. Оба выросли почти на 2 рубля

Курсы валют на завтра, что называется, не вызывают оптимизма. Доллар подпрыгнул на 1 рубль 85 копеек, а веро — на 1 рубль 82 копейки.

На завтра курсы доллара и евро будут, соответственнл, 78 рублдей 67 копеек и 91 рубль 47 копеек.

Еще сегодня с утра доллар торговался около отметки в 79 рублей, а евро перепрыгнул порог в 91 рубль.

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