Ежегодно не менее 5 млн российских семей должны улучшать свои жилищные условия, считает Путин

Путин на вчерашнем заседании Госсовета отдельно отметил эффект, который принесли меры по поддержке строительства жилья.

«Наши меры поддержки спроса в целом работают, они имеют необходимый эффект. Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение. То есть нужно больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался, чтобы здесь не было необоснованных скачков» — констатировал президент.

Рассказал и о том, что нужно еще сделать.

«Нам нужно выйти на уровень, когда ежегодно не менее 5 млн российских семей улучшали свои жилищные условия», — напомнил глава государства, отметив, что эта цель непроста для достижения. «Для этого нам необходимо нарастить объемы строительства жилья до 120 млн квадратных метров в год», — добавил он, напомнив, что в прошлом году было сдано около 80 млн квадратных метров жилья.

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Путин привел оценки экспертов, которые считают, что объем выдачи ипотечных кредитов в 2020 году превысит показатели прошлого года. По его словам, наращивание жилищного строительства — это задача для всех уровней власти, для всех управленческих звеньев и в первую очередь регионов и муниципалитетов, от которых зависит инфраструктурная подготовка участков для строительства и благоустройство территорий вокруг новых жилых домов, создание комфортных условий для жизни людей. Президент напомнил главам регионов об их персональной ответственности за увеличение объемов ввода современного, качественного жилья.

«Необходимо вовлекать в строительство новые земельные участки, развивать инфраструктуру, — потребовал он. — Здесь нужна плотная совместная работа регионов, федеральных органов власти, институтов развития и инфраструктурных компаний».