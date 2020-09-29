В Госдуме хотят ужесточить ответственность иностранных компаний за несоблюдение российского законодательства

В Госдуме разрабатывают законопроект, ужесточающий ответственность иностранных компаний за несоблюдение российского законодательства. В частности, это касается требований по хранению персональных данных.

Поправки могут повысить фиксированные и ввести оборотные штрафы, а также допустить замедление трафика сервисов в России по решению суда.

В первую очередь нововведения могут коснуться Facebook и Twitter, не исполняющих требования по локализации данных россиян. Взамен им могут упростить процедуру регистрации в России и предложить льготы за создание совместных предприятий.

Предложения, по данным газеты «Коммерсантъ», готовит группа экспертов во главе с председателем комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александром Журавлевым.

"В частности, мы предложили упростить процедуру регистрации по модели Израиля и Канады, где это можно быстро сделать на сайте, а также позволить получать налоговые льготы, которые применяются для отечественных IT-компаний, в случае создания СП с российским разработчиком, где доля иностранного участия не будет превышать 20%",— уточнил Журавлев.

Если иностранное участие превысит 20%, на получение льгот потребуется одобрение правительственной комиссии.