Нефть вернется к $70 за баррель, а доллар к стоимости в 60 руб. Но не в ближайшее полугодие, считает эксперт

Рубль продолжает проседать, на бирже сегодня доллар торгуется дороже 79 рублей, а евро перешагнул отметку в 92 рубля, чего не было с января 2016 года.

Об этом на «Клерке» сегодня писали. А вот комментарий эксперта по ситуации.

Виктор Касьянов, вице-президент, начальник управления казначейства «Ренессанс Кредит»:

«Валютный рынок действительно трудно прогнозируем в текущем году. «Американские горки» для рубля, которые мы наблюдали начиная с февраля, впечатляют своей амплитудой. За последние 3 месяца рубль ослабел к доллару на 14%, при этом за такой же предшествующий период (с марта по июнь) рубль укрепился на 18%. Российская валюта не является уникальной среди валют развивающихся стран. Рост доллара произошел к валютам Бразилии, Турции, Мексики (динамика с начала года представлена в таблице).

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Причина обвала очевидна — пандемия и связанный с ней экономический спад в мировой экономике. В периоды глобальных кризисов инвесторы всегда выходят в доллар из любых валют. Текущий спад сопровождался небывалым взлетом золота и других драгметаллов.

Огромные программы стимулирования экономики США со стороны Правительства и ФРС привели к росту долларовой денежной массы. Это беспокоит инвесторов и заставляет их искать защиту в позабытой гавани «вечного металла». То есть доллар тоже падает, но только не к валютам развивающихся стран, к которым относят и Россию.

Нахождение рубля в пятерке аутсайдеров в значительной степени объясняется сырьевым характером российской экономики. Из-за экономического спада мировое потребление энергоносителей резко упало. Для стабилизации цен на нефть Россия присоединилась к соглашению стран ОПЕК по ограничению добычи. В результате добыча нефти российскими нефтяными компаниями с начала года снизилась на 20%. Цены действительно стабилизировались, но остались на низком уровне, который предопределил впечатляющий дефицит бюджета России (около 3% ВВП или 1,5 трлн руб.).

Низкие цены и объемы экспортируемого сырья также резко ухудшили платежный баланс страны. Приток валютной выручки снизился в 2 раза. Восполнить дефицит внешними заимствованиями не получается из-за санкционных ограничений. Поэтому сформировавшийся тренд на ослабление рубля очень устойчив, и вряд ли сможет быть сломлен в ближайшие полгода. Огромные золотовалютные резервы Банка России (600 млрд долл.) не помогут крепости рубля. Ведь, во-первых, с 2013 года ЦБР отказался от таргетирования валютного курса. А, во-вторых, резервы обеспечивают не только импорт товаров в страну, но и выплату внешнего госдолга и валютных долгов госкомпаний.