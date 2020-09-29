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Нефть вернется к $70 за баррель, а доллар к стоимости в 60 руб. Но не в ближайшее полугодие, считает эксперт

Рубль продолжает проседать, на бирже сегодня доллар торгуется дороже 79 рублей, а евро перешагнул отметку в 92 рубля, чего не было с января 2016 года.

Об этом на «Клерке» сегодня писали. А вот комментарий эксперта по ситуации.

Виктор Касьянов, вице-президент, начальник управления казначейства «Ренессанс Кредит»:

«Валютный рынок действительно трудно прогнозируем в текущем году. «Американские горки» для рубля, которые мы наблюдали начиная с февраля, впечатляют своей амплитудой. За последние 3 месяца рубль ослабел к доллару на 14%, при этом за такой же предшествующий период (с марта по июнь) рубль укрепился на 18%. Российская валюта не является уникальной среди валют развивающихся стран. Рост доллара произошел к валютам Бразилии, Турции, Мексики (динамика с начала года представлена в таблице).

рубль

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Причина обвала очевидна — пандемия и связанный с ней экономический спад в мировой экономике. В периоды глобальных кризисов инвесторы всегда выходят в доллар из любых валют. Текущий спад сопровождался небывалым взлетом золота и других драгметаллов.

Огромные программы стимулирования экономики США со стороны Правительства и ФРС привели к росту долларовой денежной массы. Это беспокоит инвесторов и заставляет их искать защиту в позабытой гавани «вечного металла». То есть доллар тоже падает, но только не к валютам развивающихся стран, к которым относят и Россию.

Нахождение рубля в пятерке аутсайдеров в значительной степени объясняется сырьевым характером российской экономики. Из-за экономического спада мировое потребление энергоносителей резко упало. Для стабилизации цен на нефть Россия присоединилась к соглашению стран ОПЕК по ограничению добычи. В результате добыча нефти российскими нефтяными компаниями с начала года снизилась на 20%. Цены действительно стабилизировались, но остались на низком уровне, который предопределил впечатляющий дефицит бюджета России (около 3% ВВП или 1,5 трлн руб.).

Низкие цены и объемы экспортируемого сырья также резко ухудшили платежный баланс страны. Приток валютной выручки снизился в 2 раза. Восполнить дефицит внешними заимствованиями не получается из-за санкционных ограничений. Поэтому сформировавшийся тренд на ослабление рубля очень устойчив, и вряд ли сможет быть сломлен в ближайшие полгода. Огромные золотовалютные резервы Банка России (600 млрд долл.) не помогут крепости рубля. Ведь, во-первых, с 2013 года ЦБР отказался от таргетирования валютного курса. А, во-вторых, резервы обеспечивают не только импорт товаров в страну, но и выплату внешнего госдолга и валютных долгов госкомпаний.
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Все перечисленные факторы приводят к не очень утешительному прогнозу. Рубль будет слабеть к доллару и евро. Ближайшая цель на октябрь — 78,5 руб. за доллар. На конец года мы можем увидеть 80 руб. за доллар. Банк России будет сглаживать колебания курса, продавая небольшие объемы валюты из Фонда национального благосостояния на рынке, но не более того. Определенным «черным лебедем» для российской валюты может стать победа Байдена на президентских выборах в США в ноябре. Считается, что это предопределит скорые, в течение полугода, жесткие санкции в отношении госбанков и госкомпаний. Поэтому рубль может просесть и ниже обозначенных уровней.

В то же время не стоит сбрасывать со счетов благоприятный инфляционный сценарий в американской валюте. Рост реальной инфляции в США может вдохновить игроков на сырьевых рынках. Возвращение нефтяных цен к уровням 70 долл./баррель, а рубля к 60 руб. за доллар станет в такой ситуации вопросом нескольких месяцев. Однако это точно не перспектива ближайшего полугодия.

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По нашему мнению, в ожидании улучшения ситуации наиболее рационально переждать турбулентность в крепких валютах развитых стран».

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