⏳ При приеме на работу у сотрудника надо будет брать нужные сведения и быстро передавать их в ФСС

При наступлении страхового случая работник будет представлять работодателю документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты пособия, но только те, которые у работодателя отсутствуют.

Основную массу сведений надо будет предоставить при приеме на работу. Об этом говорится в проекте поправок в Постановление Правительства № 294 от 21.04.2011,которое регулирует особенности выплаты пособий в пилотных регионах.

Проект размещен на федеральном портале.

Напомним, ранее Минтруд разработал аналогичные поправки в Федеральный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

В ПП № 294, также как и в ФЗ-255, вносится следующая норма:

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При трудоустройстве (или в период осуществления трудовой, служебной (иной) деятельности) застрахованное лицо представляет страхователю по месту работы (службы, иной деятельности) сведения о себе, необходимые страхователю и ФСС для выплаты страхового обеспечения, по форме, утверждаемой ФСС. Сведения о застрахованном лице оформляются в виде документа на бумажном носителе либо формируются в форме электронного документа.

Указанные сведения будут содержать необходимую информацию о застрахованном лице, включая способ выплаты ему пособия по обязательному социальному страхованию, которая в настоящее время отражается в заявлении о назначении пособия, подаваемом работодателю.

При этом работодатель не позднее 5 календарных дней со дня получения от работника этих документов (сведений), представляет их в ФСС вместе с описью составленной.

Отметим, что в проекте поправок в ФЗ-255 заложен другой срок передачи документов в ФСС —В нем также сказано, что данные сведения работник обязан ежегодно подтверждать. В проекте изменений в ПП № 294 нормы про ежегодное подтверждение нет.